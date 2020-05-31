مصر | ضبط 247 مخالفة لقرارات غلق المطاعم والمحلات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 247 مخالفة لقرارات غلق المطاعم والمحلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن خلال حملاتها المكبرة، من ضبط ٨٨٢ قضية تموينية على مستوي الجمهورية، من بينها 9 قضايا فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار وضبط ٢٤٧ مخالفة فى مجال غلق والمطاعم والمراكز التجارية خلال ٢٤ ساعة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود أمس السبت عن ضبط 249 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية.

Advertisements

كما أسفرت الجهود عن ضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق 73 مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" 12531 مركزا تعليميا.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الإدعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانونى.

حيث تبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 2532020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه فى محاولة للتعدى على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.