مصر | ضبط 52 قطعة سلاح ناري و91 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 52 قطعة سلاح ناري و91 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، من ضبط ٥٢ قطعة سلاح ناري، ٩١ قضية مخدرات، وتنفيذ ٣٩٧٨١ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٥٢ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٥١ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٣ بندقة آلية، ٧ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ٣٢ فردا محلي الصنع، ١٨٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٤٣ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٣٩٧٨١ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٧٣ حكم جناية، ١٠٧١٠ حكم حبس جزئي، ٢٠١١ حكم حبس مستأنف، ٢٠٨١٨ حكم غرامة، ٦٠٦٩ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٢ من تشكيلات عصابية ضم ٤ متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٩١ قضايا مخدرات بحوزة ١١٢، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

Advertisements

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٢٥ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٥ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٤٥ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ١٣٥٣٢ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٧٢ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٧ منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.