مصر | تطبيقان بجوجل بلاي للتجسس على هواتف المصريين وبلاغ للنائب العام لحجبهما

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطبيقان بجوجل بلاي للتجسس على هواتف المصريين وبلاغ للنائب العام لحجبهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد وزير الاتصالات يشير فيه لوجود تطبيقات تجسس علي هواتف المصريين بمخطط إخواني ودعم تركي قطري بانشاء تلك التطبيقات التي تهدف لجمع معلومات استخبارتية ونشر الشائعات والأكاذيب لزعزعه الاستقرار بمصر وتكدير السلم العام وبث روح التشاؤم بين جموع المصريين.

وأكد محفوظ في بلاغه أن هناك تطبيقان بجوجل بلاي باسم ( Premise-1 Eye Em-2) يطلب كل منهما من الموطنين بعد تحميل تلك التطبيقات معلومات عن بلدنا وتصويرها والقيام بمهام محدده لجمع معلومات قد تضر بالأمن القومي المصري وذلك نظير أموال تدفع للمستخدمين لها وتلك المهام وصفها بعض المتعاملين مع تلك التطبيقات المشبوهه بأنها قد تعرض حياه المواطنين للخطر.