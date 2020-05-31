مصر | تطبيقان بجوجل بلاي للتجسس على هواتف المصريين وبلاغ للنائب العام لحجبهما

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطبيقان بجوجل بلاي للتجسس على هواتف المصريين وبلاغ للنائب العام لحجبهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد وزير الاتصالات يشير فيه لوجود تطبيقات تجسس علي هواتف المصريين بمخطط إخواني ودعم تركي قطري بانشاء تلك التطبيقات التي تهدف لجمع معلومات استخبارتية ونشر الشائعات والأكاذيب لزعزعه الاستقرار بمصر وتكدير السلم العام وبث روح التشاؤم بين جموع المصريين.
وأكد محفوظ في بلاغه أن هناك تطبيقان بجوجل بلاي باسم ( Premise-1 Eye Em-2) يطلب كل منهما من الموطنين بعد تحميل تلك التطبيقات معلومات عن بلدنا وتصويرها والقيام بمهام محدده لجمع معلومات قد تضر بالأمن القومي المصري وذلك نظير أموال تدفع للمستخدمين لها وتلك المهام وصفها بعض المتعاملين مع تلك التطبيقات المشبوهه بأنها قد تعرض حياه المواطنين للخطر.
واستطرد محفوظ ببلاغه أن تلك التطبيقات تستهدف جمع معلومات وصور عن البلد لصالح خدمه أغراض الجماعه الإرهابيه نظير أموال تدفع لهم.. فهي بالطبع تطبيقات استخباراتيه بالمعني الحرفي للكلمة وذلك في إطار حروب الجيل الرابع والخامس حيث تتحالف قوي الشر والدول المعاديه لمصر لجمع المعلومات الاستخباريتيه وتلك الاعمال تمثل جرائم تصل عقوبتها للاعدام طبقا لما جاء بقانون العقوبات المصري في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية من الداخل والخارج وقانون مكافحة الارهاب وقانون الانترنت بعقوبات مغلظه وسلطات محدده للجهات الرقابية والامنية لحجب تلك التطبيقات ومراقبتها وتوعية المواطنين من خطر تلك التطبيقات الاستخباراتية التي هي بدعم مباشر من قوي الشر والجماعه الأرهابيه إضرارا بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف محفوظ أن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطًا فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية فحسن نيه المتعامل مع تلك التطبيقات لا تعفيه من العقوبه ويحكم على الجاني بعقوبه جنائيه وبغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر للبلاد.
واختتم محفوظ بإلتماسه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو مراقبة وحجب التطبيقات الاستخباراتية المشار اليها بالبلاغ والمسماه بتطبيق Premise، EyeEm وعمل اللازم قانونا.
وتلقي مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي بلاغًا عبر صفحة الشكاوي الإلكترونية، ضد مرتكبي واقعة الترهيب والتخويف المصورة فيديو متداول علي صفحات التواصل الأجتماعي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى أحد العمائر السكنية باستخدام "كلب" بمحافظة السويس.
وأوضحت مقدمة البلاغ (محامية) أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باب خاص بالعقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى وذلك لكل من يعرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر.
وأكدت مقدمة البلاغ أن الطفل تعرض أمنه وحياته للخطر بترهيبه عن طريق حيوان "كلب" يثير الرعب والخوف وهو نوع من الأنواع للأفعال حددها القانون
وأشارت إلى سهولة التعرف علي الشابين مرتكبي الواقعة عن طريق الفيديو المنشور علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة في بلاغها أن الطفل معروف الهوية لدى وزارة التضامن أو المجلس القومي للإعاقة.
وطالبت المحامية في نهاية بلاغها أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الشابين مرتكبي الواقعة وتطبيق مواد قانون العقوبات عليهما.