أخبار مصر | برلماني: توزيع الكمامات ببطاقات التموين ضرورة مهمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: توزيع الكمامات ببطاقات التموين ضرورة مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بدراسة مقترح توزيع الكمامات علي بطاقات التموين وذلك مع بدء فرض الغرامات على عدم ارتدائها من قبل المواطنين.

وأكد أنه سبق وأن آثار هذا الملف بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولأهميته وضرورته وحرصا على سلامة وصحة الجميع، لا بد من التذكير به مرة أخرى، خاصة وأن الحكومة بدأت في تنفيذ الغرامات على من لم يرتد الكمامات في عدد من المناطق وعلى رأسها المواصلات العامة والخاصة.

وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن الحكومة مطالبة بدراسة هذا الملف بجدية خاصة أنها تعمل علي تطبيق التعايش، وفك الغلق الجزئي بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الجهات المعنية التي تتولى تصنيع الكمامات سواء كانت قماش أو غير ذلك تعمل على التنسيق مع الحكومة لتوزيعها على بطاقات التموين والتي ستكون ضمانة حقيقية لوصولها للمواطن المستحق، ومن ثم تطبيق الغرامة لن يكون عليه أي إشكالية كون الكمامة متوفرة.

ولفت إلى أن التعايش وصحة وسلامة المواطن تحتاج هذه الخطوة من الحكومة، التي لا تزال تقدم دورها المنوط بها في هذه الأزمة بكل إحترافية وكفاءة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منبها أيضا لانعدام الضمير الذي يجعل البعض يستغل مثل هذه الأزمات بما هو ليس فى صالح المواطن وهو الأمر الذي يجب الانتباه له دائما.

ولفت إلى أن توفير الكمامات لمن يستحق علي بطاقات التموين، لن يخلق أي إشكالية في فرض الغرامة التي تقترب من الـ4 آلاف جنيه على من يخالف هذه الضوابط، كون الهدف العام يصب في صالح جميع المصريين.