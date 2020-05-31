أخبار مصر | محافظ القاهرة تتابع التزام السائقين بارتداء الكمامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة تتابع التزام السائقين بارتداء الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية بموقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعى بشبرا، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ولاحظ محافظ القاهرة، خلال جولاته بالمواقف وجود إلتزام كبير من المواطنين والسائقين بإرتداء الكمامات، الأمر الذي يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وطالب محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الإستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المتتظرين دورهم في الركوب .

تعرف على عقوبة السائق الذي يسمح للمواطنين بالركوب دون كمامة

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية.

ووجه "عبدالعال" الجهات التنفيذية في حال سماح السائقين للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر، وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وطالب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب.

وناشد محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها أو مستقليها بارتداء الكمامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بمستشفى 57357.. ورفع الباعة الجائلين

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، بقيادة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي وبالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، صباح اليوم، بعمل حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى ٥٧٣٥٧.

وأسفرت الحملة عن إخلاء "سوق السقط" العشوائى بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين، وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل، كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الأرصفة ورفع كفاءة الانارة بالمنطقة بالكامل.

ويأتي ذلك بناءً تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفي لخدمة المواطنين والمرضي و المترددين عليها.