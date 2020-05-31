أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يشكر النائب العام لاستجابته لبلاغ ترويع طفل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يشكر النائب العام لاستجابته لبلاغ ترويع طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بيانا اليوم الأحد، أكد فيه أن تحرك الأجهزة المعنية واتخاذها كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام يمثل تفعيل حقيقي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة واهتمام السلطة القضائية ممثلة في النائب العام المستشار حمادة الصاوي والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بتنفيذ حقوق ذوي الإعاقة الواردة بالقانون والمواثيق الدولية.
وقدم الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للنائب العام، على سرعة استجابته بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به المجلس صباح أمس بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوي الإعاقة باستخدام كلب ؛ بعد الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم الماضيين، واصداره قرار بفتح تحقيق فوري وعاجل واتخاذ كافة الطرق القانونية لمحاسبة المتسببين في الواقعة.
كما وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الشكر إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية لتمكنهم من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة في ظرف ساعات قليلة كما قدم التحية لوعي المواطن الذي كان أول المعترضين على السلوك المشين بحق الاشخاص ذوي الإعاقة في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي
وناشد المجلس كافة الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك حال رصدهم لأية تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وذلك عملا على حماية وصون كرامة وإنسانية مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة.
وانتشر منذ يومين في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شخصان وهما يروعان طفل من ذوى الإعاقة باستخدام كلب، حيث طالب رواد السوشيال ميديا بضبطهما ومعاقبتهما على الواقعة التي اعتبروها "إهانة لذوي الهمم"، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وأثار نشر مقطع فيديو لشابين يخيفان طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق الاعتداء عليه باستخدام كلب حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، لقسوة المشهد ورفض المجتمع لمثل هذه التجاوزات مع الأطفال من ذوى الهمم.