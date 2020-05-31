أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يشكر النائب العام لاستجابته لبلاغ ترويع طفل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يشكر النائب العام لاستجابته لبلاغ ترويع طفل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بيانا اليوم الأحد، أكد فيه أن تحرك الأجهزة المعنية واتخاذها كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام يمثل تفعيل حقيقي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة واهتمام السلطة القضائية ممثلة في النائب العام المستشار حمادة الصاوي والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بتنفيذ حقوق ذوي الإعاقة الواردة بالقانون والمواثيق الدولية.

وقدم الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للنائب العام، على سرعة استجابته بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به المجلس صباح أمس بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوي الإعاقة باستخدام كلب ؛ بعد الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم الماضيين، واصداره قرار بفتح تحقيق فوري وعاجل واتخاذ كافة الطرق القانونية لمحاسبة المتسببين في الواقعة.

كما وجه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الشكر إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية لتمكنهم من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة في ظرف ساعات قليلة كما قدم التحية لوعي المواطن الذي كان أول المعترضين على السلوك المشين بحق الاشخاص ذوي الإعاقة في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

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