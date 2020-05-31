أخبار مصر | أول صورة لوزير الري من العزل المنزلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول صورة لوزير الري من العزل المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة الموارد المائية، أول صورة لوزير الري، من داخل العزل المنزلي، على خلفية اجتماعه سابقًا مع

محافظ الدقهلية، قبل عيد الفطر بأيام، حيث أظهرت التحاليل إصابة المحافظ بفيروس كورونا المستجد، عقب لقائهما بساعات، لذلك أعلن الوزير التزامه بالعزل المنزلي، كإجراء احترازي حددته منظمة منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية.

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كانت الصورة لأول اجتماع للوزير الدكتور محمد عبد العاطي، مع القيادات التنفيذية بالوزارة، من الحجر المنزلي، لمتابعة موقف المناطق التجريبية، لإدخال الري الحديث.