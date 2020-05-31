أخبار مصر | الأسبوع القادم.. البرلمان يناقش مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسبوع القادم.. البرلمان يناقش مشروع قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، الأحد المقبل، جلساته العامة ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد إجراءات التعقيم الكامل لكل قاعات ومباني المجلس بعد تأكد إصابة 4 من نواب المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون الخاص بإضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء وذلك بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائب.

وكان قد قدم النائب عبد الحميد كمال في 21 ابريل الماضي من العام الجاري مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.

وأضاف النائب في المذكرة الايضاحية المقدمة منه " أن الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التي تخوضها مصر لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم".

وتابع "أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بـ كورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لابد إضافة هؤلاء الأبطال لهذا القانون".

وأضاف "لذا نقترح إضافة جملة وتعديل القانون والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".

وتابع "كما قمنا بإضافة تعريف القائمين علي مواجهه الجوائح والاوبئة الفيروسية كالاتي: الأطباء واطقم التمريض والعاملين علي مواجهه الجوائح والاوبئة".

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وينص القانون على الأتي:

بعد الاطلاع على الدستور، رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)

تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي لتكون نصها كالآتي:

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي:

القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.