شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل.. التزام العاملين بجامعة بنها بارتداء «الكمامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص العاملون بجامعة بنها على ارتداء الكمامة في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرارات الجامعة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الجامعة بإلزام العاملين بالجامعة والمترددين عليها بالدخول من بوابة التعقيم الذاتي، وذلك ضمانا وحرصا من الجامعة على صحة سلامة الجميع.

كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أصدر قرار بحظر دخول أي فرد من منسوبي جامعة بنها أو من خارجها لأي من منشأت الجامعة الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخرى من وحدات الجامعة دون إرتداء الكمامة.

والزام رئيس الجامعة جميع إدارات الأمن والشؤون الإدارية بتنفيذ القرار بكل دقة وحزم وعدم السماح مطلقا بمخالفته، وفي حالة المخالفة يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسؤول عن المخالفة.