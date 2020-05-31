شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقرر إغلاق مقره لمدة أسبوع بسبب ظهور حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نقابات اتحاد المهن الطبية الأربعة «الأطباء، والصيادلة، والأسنان، والبيطريين»، غلق مقرها لمدة من 3 إلى 7 أيام، بسبب ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الموظفين العاملين بالاتحاد.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان صحفي لها، إنه تقرر منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها، لمدة ثلاثة أيام تبدأ من السبت 30-5-2020، حتى الاثنين 1-6-2020، على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء 2-6-2020 لغرض تعقيم المبنى.

وقررت نقابة الصيادلة، غلق مقرها الرئيسي بجاردن سيتي، لمدة أسبوع واحد ابتداء من الأحد 31 مايو حتى السبت 6 يونيو، أسوة باتحاد نقابات المهن الطبية والذي قرر غلق مقره بنفس المبنى بعد ظهور أكثر من 8 حالات إصابة بكورونا بين الموظفين العاملين بالاتحاد والنقابات.

وأعلنت نقابة أطباء الأسنان، إنه نظرًا لظهور أكثر من إصابة لموظفين داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، تقرر تأجيل العودة للعمل بعد إجازة العيد لحين إنتهاء إجراءات التطهير، على أن يتم استئناف العمل بالنقابة يوم الأحد 7 يونيو 2020.

وأعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، أمين عام اتحاد المهن الطبية، عن تأجيل العودة للعمل بالنقابة واتحاد المهن بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرًا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، «كوفيد 19»، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتي، على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020.

وأوضح عبيد، أن الأعضاء الراغبين في سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة «فوري»، ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، https://payments.egy-vet-synd.org/vetonline/.

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