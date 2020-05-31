شكرا لقرائتكم خبر عن بلقاس كانت البداية.. «صحة الدقهلية» تكشف مفاجأة في إجمالي إصابات ووفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نطاق محافظة الدقهلية منذ انتشار الفيروس وحتى 29 مايو، وصل إلى 377 حالة فقط، وهذه الإصابات من أقل المعدلات على مستوى الجمهورية مقارنة بعدد سكان المحافظة والذى يقترب من 7 ملايين نسمة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن «المحافظة شهدت وفاة 42 مريضًا، وتم شفاء 191 مريض شفاءا تم وخرجوا من العزل وباقي الحالات مازالت تحت العلاج، ومنهم 51 مريضا بنظام العزل المنزلي»

وأشار«مكى»:«إلى أنه تم فرض الحجر الأمني على 750 شخص فى323 منزلا ب 49 منطقة بقري ومدن 10 مراكز، وهي:» المنصورة، وطلخا، وبلقاس، ودكرنس، والمطرية، وميت غمر، وأجا، منية النصر، بنى عبيد، نبرة».

وتابع: «نحن لا نحجر على قرى بأكملها ولكن نفرض الحجر الطبى على منازل المصابين والمخالطين لهم فقط»

وأضاف: «رغم أن أول حالتي وفاة في مصر كانتا من مركز بلقاس، إلا أنه بفضل جهود الجيش الأبيض سيطرنا على الوضع، وحصرنا المخالطين جيدا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى الآن 42 حالة، من أكثر من 900 حالة وفاة في مصر، وإجمالي عدد المرضي لدينا الآن 143 مريض منهم 92 في مستشفيات العزل والفرز، وباقي المرضي بمستشفى العزل من محافظات أخرى مثل الشرقية والغربية ودمياط» .

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