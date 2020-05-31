شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: إتاحة 30 مليون كمامة من القماش شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة تستهدف إتاحة 30 مليون كمامة مصنوعة من القماش شهريًا، لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث سيتم البدء في تصنيع 8 مليون قطعة كمرحلة أولى لتوريدها مباشرة إلى هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لإتاحتها إلى قطاعات الدولة.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بحضور اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تناول الاجتماع بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل الطاقات المتوقفة، تزامنًا مع قرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في كافة المؤسسات والمنشآت ووسائل النقل والمواصلات.

وأكدت الوزيرة التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش وفقًا لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها ‎ وبأسعار في متناول المواطن البسيط.

وأضافت أن الصناعة المصرية تمتلك فرصة كبيرة لتكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير الكمامات القماش خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه النوعية.

وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد أعد حصر لمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز منذ عام 2015، والتي بلغ عددها 12 ألف و700 مصنع صغير، وذلك بهدف ربط هذه المصانع بالمصانع الكبيرة بإعتبارهم جزء من سلاسل القيمة بهذه الصناعة، الأمر الذي يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الطاقات الإنتاجية ومن ثم الحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مؤكدةً أن الجهاز على أتم استعداد لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع الصغيرة لبدء عملية الإنتاج.

من جانبه، قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الطلب سيتزايد على الكمامات خلال الفترة الحالية لمعدلات غير مسبوقة باعتبارها ستكون أسلوب حياة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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بدورهم، أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقًا لاشتراطات وزارتي الصحة والصناعة، مشيرين إلى أن الإنتاج سيمثل انفراجة كبيرة للمصانع خاصة في ظل حركة الركود العالمي منذ بداية الأزمة.