شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحالة الثالثة من العاملين بجامعة الفيوم داخل مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة الفيوم، بيانًا، الأحد، أعلنت فيه عن وفاة الحالة الثالثة لموظف بالمدينة الجامعية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب تلقيه العلاج بقسم العزل بالمستشفى الجامعي.

وتضمن البيان نعي لرئيس الجامعة، الدكتور أحمد جابر شديد، من داخل العزل الصحي، وقال فيه بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، أتقدم بخالص العزاء في وفاة هيثم جمعة، الموظف بالمدينة الجامعية للبنين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كان قد توفى أول أمس كلا من الدكتور محمد مراد، الأستاذ بكلية الهندسة، داخل مستشفى العزل، والدكتور سيد سرور، رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية، إثر إصابتهما بفيروس كورونا، بينما تعافى وتماثل للشفاء كل من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة.