شكرا لقرائتكم خبر عن زحام بمحطات السكك الحديدية في المنيا.. والمحافظ يوجه بتوفير سيارات سرفيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محطات السكك الحديدية في المنيا، تزاحم الركاب للسفر إلى القاهرة ومحافظات وجه بحري، في ثاني أيام استأنف العمل وعودة تشغيل خطوط القطارات، ما دفع المسؤولين بالسكك الحديدية بالدفع برحلات إضافية، ووجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، بتوفير سيارات سرفيس تابعة لمشروع النقل الجماعي لنقل الركاب إلى محافظات بني سويف والقاهرة ومراكز المحافظة للحد من الزحام.

قال وائل محمد، أحد الركاب، إن محطة سكك حديد مغاغة، شهدت زحام شديد في السبت والأحد، خاصة في القطارات المتجه إلى القاهرة ومحافظات وجه بحر، عقب قضاء أجازة عيد الفطر المبارك، مُطالبًا بتوفير رحلات إضافية أو زيادة عدد العربات للحد من التزاحم.

وقال عادل رضا، وماجد محمد، أحد مواطني مركز ملوي، إن محطة سكك حديد ملوي كانت الأكثر زحامًا من الركاب خاصة أنها محطة توقف تميز ما دفع الركاب للتواجد بها، للسفر للقاهرة، ما دفع المسؤولين للتدخل وتوفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين وتخفيف الزحام بالمحطة خوفًا من الإصابة بوباء كورونا.

من جانبه، قال خالد بهجت، نائب رئيس النقابة العامة للسكك الحديد بالمنطقة الوسطي، إن عمليات التزاحم أزمة متكررة تحدث سنويًا عقب أجازة العيد، وتستمر 3 أيام خاصة لخطوط النازل المتجه من الصعيد إلى القاهرة، مؤكدًا أنه تم تشغيل 42 خط ذهاب وعودة، بينهم 8 رحلات مكيف، و8 رحلات vip و16 رحلة مميزة، و10 رحلات ركاب بينهم 6 المنيا / أسيوط، و4 المنيا / بني سويف.

فيما وجه المحافظ اللواء أسامة القاضي، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير سيارات سرفيس من مشروع النقل الجماعي لنقل المواطنين داخل المراكز والمحافظات المجاورة لتخفيف التزاحم على محطات السكك الحديدية.

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زحام بمحطات السكك الحديدية في المنيا

زحام بمحطات السكك الحديدية في المنيا