شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تطوير وتوسعة «الدائري» بطول 106كم بتكلفة 7.3 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت 7.3 مليار جنيه.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية، حيث تفقد الوزير أعمال توسعة كوبري الاوتوستراد، حيث يجري تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والأعمدة والهامات والخوازيق، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال توسعة الكوبري 30%، ووجه الوزير بالتنسيق مع المرور لعدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة وضمان انسيابية الحركة على الطريق، كما وجه بإعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبري الأوتوستراد، ثم تجه لتفقد أعمال توسعة كوبري المنيب، وتابع تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والأعمدة والخوازيق، ووجه بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية.

كما تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ باقي قطاعات المشروع حيث تابع أعمال الصيانة وأعمال إنشاء الحائط المساند في المسافة من المريوطية حتى الطريق الزراعي، وكذلك أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي، حيث تم الانتهاء من أعمال الكمرات الخاصة بتوسعة النفق، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة ٧ حارات بكل اتجاه، وكذلك توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق، ووجه الوزير بضرورة للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد، والاهتمام بصيانة النيوجرسي والتنسيق المستمر مع المرور لتحقيق الإنسيايية المرورية في الطريق خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع في تسهيل تنقل المواطنين.

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي وتحقيق السيولة المرورية بالطريق.

وأوضح أن هناك مخططا لتسيير أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري، مشددا على وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما يسهل تنقل المواطنين، وكذا إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.

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جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائري تشمل توسيع قطاعات الطريق ليكون 8 حارات في كل اتجاه بالقطاعات التي تسمح بذلك بدلا من 4 حاليا، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه بينما أعمال صيانة الطريق الدائرب، تشمل تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

المهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى