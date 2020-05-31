شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا المحافظات»: 66 بالمنيا و 38 اشتباه في شمال سيناء ورش وتعقيم بكفر الشيخ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، الأحد، إصابة 66 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وتصدر مركز بني مزار القائمة بـ40 مصابا.

وأوضحت المديرية أنه تم تحويل المصابين إلى مستشفيات الحجر ومدن العزل الطبي.

يأتي هذا فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي، تعافي 17 مصابا وخروجهم وعودتهم لمنازلهم عقب التأكد من تعافيهم، واستمرار علاج 114 مصابا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة بجميع مدن وقري المحافظة خاصة مناطق الإصابة والاشتباه.

وفي شمال سيناء، قالت مديرية الشؤون الصحية، إن إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، يبلغ 38 حالة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن من بين الحالات المشتبه فيها 16 حالة بمستشفى العريش العام و21 حالة بمستشفى بئر العبدالمركزي وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزي.

وأضاف أنه نتائج التحاليا أفادت بسلبية جميع الحالات فيما عدا 6 إيجابية، من بينها شفاء حالتين وحجز حالة في مستشفي أبوخليفة بالإسماعيلية وحجز حالة أخرى في مستشفى بئر العبدالمركزي وحالة في مستشفى بئر العبدالمركزي وحالة أخرى عزل منزلي تحت العلاج .

وفي كفر الشيخ، استمرت حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، بناء على توجيهات من المحافظ اللواء جمال نور الدين.

وقامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة أعمال الرش والتطهير في عدد من القرى والعزب بالتنسيق مع الإدارة الصحية، بالإضافة إلى متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الفروشات والباعة الجائلين من الدخول إلى سوق الملاحة الأسبوعي، وكذا متابعة فض سوق برية لاصيفر، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف على أعمال رفع الباعة الجائلين والمفترشين بالشوارع والأرصفة، وفض أي تجمعات لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات بشارع العاشر من رمضان.

وقام على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بقرية المنشأة الكبري، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

Advertisements

وفي بني سويف، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، عن منع إقامة سوق طنسا بني مالو العمومي، وفض ٧ سويقات عشوائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أمر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بقيام الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بحملات رش وتعقيم مكثفة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بالمحافظة، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأصدر المكتب الإعلامي للمحافظة بيانًا، أكد أنه تم رش وتعقيم الشوارع والمحال والمنازل بقري النجيله وبريم وأبوالخاوي وبعض الأماكن الحيوية بمركز كوم حمادة، والشوارع الرئيسية والفرعية بمركز ومدينة الرحمانية، وفرع بنك مصر وقسم الشرطة وخلف مستشفى الصدر وشارع جلال والشوارع الجانبية والجمهورية والراهبات والمعهد الدينى الدفراوي وخلف مستشفى الصدر ومنطقة الأبراج وبوابة المساحة وشارع مخزن الزيت في مدينة دمنهور.

وفي الشرقية، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشباب والرياضة المستمرة في أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الشباب بنطاق المحافظة.

وأكد على أهمية دور الشباب في الوقت الراهن لحماية المجتمع، من خلال المشاركة الفعالة والتطوعية في أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت الشبابية والخدمية، ودورهم في رفع الوعي الصحي لدي الفئات العمرية المختلفة من المواطنين.

ومن جانبه، أكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع، قاموا بتطهير وتعقيم 33 مركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت التطهير والتعقيم للمباني من الخارج والداخل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.