شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إجازة العيد.. مخاوف من العائدين إلى جنوب سيناء وتطبيق عزل منزلي للموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدن جنوب سيناء مخاوف من العائدين من عطلة عيد الفطر المبارك، والذين قضوا عطلة العيد في محافظات الوادي والدلتا، حيث من المتوقع إصابة بعضهم بفيروس كورونا ولذلك اتخذت المحافظة إجراءات بالعزل المنزلي للموظفين العائدين.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتساب أيام العزل المنزلي أيام عمل رسمية.

وطالب كثير من المواطنين بعزل العائدين في مكان مجمع منعًا لتفشي فيروس كورونا، وخاصة بعد إصابة نحو ٢٥ حالة بطور سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم اتخاذ إجراءات الفحص الظاهري للقادمين لجنوب سيناء عند نقطة كمين عيون موسي بالكواشف السريعة لارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى إنه تم توزيع حقبة المستلزمات الطبية للمخالطين وتوزيعها على المنازل ومتابعة حالاتهم.

وأعلنت مديرية الصحة عن توقيع الكشف الصحي لسائقي الحافلات والتي تبدأ من غد الاثنين بوحدات المرور.

وفي سياق متصل، طبقت المصالح الحكومية بجنوب سيناء، الأحد، قرار ارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع الموظفين والمترددين على تلك المصالح ومنع دخول الغير مرتدي الكمامات الواقية.

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