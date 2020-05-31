شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تنظم 8 رحلات جوية لإعادة 1400 مصري من بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني، تنظيم 8 رحلات جوية استثنائية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن ، نظراً لتعليق رحلات الطيران بين الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة كافة المصريين الراغبين في العودة من الخارج.

وأكدت المصادر أن من المنتظر إقلاع رحلات الإجلاء الثمان على مدى 3 أيام، وهي أيام 3 و 4 و 5 من يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات في اليوم الأول تقل 600 مصري، و 4 رحلات على اليومين التاليين لإعادة 800 مواطن مصرى إلى أرض الوطن .

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كانت السفارة المصرية في بيروت، فتحت الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن ، وتلقت السفارة طلبات العودة الي البلاد وتم اتخاذ الاجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج .

كانت اعلنت وزارة الطيران عن تسيير شركتي مصر للطيران وايركايرو خلال الفترة من ٢٠ مارس حتى ٢١ مايو الجاري ١٣٥ رحلة جوية استثنائية لإجلاء ٢٤٧٥٠ من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية ، وذلك فى ضوء سعى الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن ، وقال منار تم التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري .