شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مخطط تسيير أتوبيسات BRT على الدائرى لتحقيق الانسيايية المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106كم وبتكلفة إجمالية 7.3 مليار جنيه.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجولة بدأت بمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية، تفقد اعمال توسعة كوبرى الاوتوستراد حيث يجرى تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والاعمدة والهامات والخوازيق وبلغت نسبة تنفيذ اعمال توسعة الكوبرى 30% .

ووجه الوزير بالتنسيق مع المرور لعدم تأثر الحركة المرورية بأعمال التوسعة وضمان انسيابية الحركة على الطريق كما وجه بإعادة تخطيط جميع الشوارع أسفل كوبرى الاوتوستراد ثم توجه الوزير لتفقد أعمال توسعة كوبرى المنيب حيث تابع تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية والاعمدة والخوازيق ووجه بتكثيف الأعمال وتنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية.

بعدها تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ باقى قطاعات المشروع حيث تابع أعمال الصيانة وأعمال إنشاء الحائط المساند فى المسافة من المريوطية حتى الطريق الزراعى وكذلك أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلى حيث تم الانتهاء من أعمال الكمرات الخاصة بتوسعة النفق بالإضافة إلى متابعة اعمال إنشاء طريق داعم فى المسافة من محور سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائرى فى هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه وكذلك توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق.

ووجه الوزير بضرورة للانتهاء منه وفقا للجدول الزمنى المحدد والاهتمام بصيانة النيوجرسى والتنسيق المستمر مع المرور لتحقيق الانسيابية المرورية فى الطريق خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع فى تسهيل تنقل المواطنين.

وأكد الوزير فى خلال جولته التفقدية الاستمرار فى تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين.

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وبخصوص أعمال تطوير الطريق الدائرى فأشار الوزير إلى أنها تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات مشيرا إلى أنه فى إطار اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى وتحقيق السيولة المرورية بالطريق فإن هناك مخططا لتسيير أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التى تسيير فى مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائرى لافتا إلى أهمية وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائرى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين وكذل إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمى الطريق ويحقق المظهر الحضارى الجيد.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل توسيع قطاعات الطريق من 4 حارات و4 حارات فى كل اتجاه ليكون 8 حارات فى كل اتجاه فى القطاعات التى تسمح بذلك، وفى القطاعات التى لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات فى كل اتجاه بينما أعمال صيانة الطريق الدائرى، تشمل تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكبارى وأنفاق الطريق وأعمال تأمين سلامة المرور، و صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.



جولة وزير النقل



جولة وزير النقل



تطوير الطريق الدائرى



جولة وزير النقل



أعمال تطوير الدائرى



جولة وزير النقل



وزير النقل على الدائرى