شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حصاد 1000 فدان بنجر في مشروع المنيا وتوريد 20 ألف طن لشركات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن عبدالعال المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا التابع لوزارة الزراعة، إن العمل مستمر فى حصاد محصول البنجر فى مشروع غرب غرب المنيا، مضيفا أن إجمالى المساحات التى تم حصادها بلغت 1000 فدان، بإجمالى مساحة 3 الآف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضى ، مضيفا أن إنتاجية الفدان مابين 18 إلى 21 طنا للفدان.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن اجمالى ما تم توريده من المساحات التى تم حصادها بلغت 20 الف طن بنجر ويتم التوريد حاليا لثلاثة شركات لإنتاج السكر وهى النوبارية وأبو قرقاص والفيوم، متابعا أنه موسم حصاد البنجر مستمر حتى يونيو المقبل ، لا فتا الى أن أهم ما يميز إنتاج البنجر فى مشروع غرب المنيا هو ارتفاع نسبة السكر فيه بنسبة تصل إلى 23%، وهو ما يضفى ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر فى المشروع ويرفع من عائد زراعته فى أراضى المشروع يدفع الدولة لزيادة المساحات المستهدف زراعتها ببنجر السكر إلى 5 الآف فدان الموسم المقبل، مشيرا إلى أن نجاح زراعة البنجر فى المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر بأنها مستعدة للتعاقد على أية مساحات إضافية لزراعة البنجر السكر.

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وقال المدير التنفيذى لمشروع غرب غرب المنيا يتميز بمحتوى البنجر من السكر وهو ما دفع شركات إنتاج السكر فى التنافس على التعاقد على شراء المحصول بجانب ارتفاع نسبة الجودة والتى تراوحت فيما بين 84 الى 86%، مؤكدا أن منطقة غرب غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعى صناعى بها.

وقال عبدالعال، إن مشروع غرب غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة بحثية استرشاديه ويشمل أيضا مزارع للإنتاج الحيوانى والزراعات المحمية(صوب) ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان والذى يأتى ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان

وتابع المدير التنفيذ لمشروع غرب غرب المنيا، أن زراعات المشروع اعتمد على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة فى الزراعة من خلال المساهمة فى عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.