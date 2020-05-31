شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يبدأ جولة بمصانع العاشر للوقوف على إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنطلق بعد قليل جولة تفقدية لوزير القوى العاملة محمد سعفان يزور خلالها بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدن الصناعية.
ويرافق الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر ؛ واللواء صلاح عبد الله رئس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون وعدد كبير من اصحاب المصانع ورجال الاعمال بالمدينة .
ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاء مع أعضاء جمعية المستثمرين يالعاشر يعقبها ، جولة تفقدية بعدد من المصانع للوقوف على الاجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا ، وذلك في أول أيام عمل بعد اجازة عيد الفطرالمبارك .
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفقد مؤخرا ديوان عام الوزارة، وذلك قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، مشددا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار.
وتابع الوزير بنفسه إجراءات تعقيم والتطهير لجميع إدوار وغرف الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجها بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان عام الوزارة.
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