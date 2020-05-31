شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يبدأ جولة بمصانع العاشر للوقوف على إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق بعد قليل جولة تفقدية لوزير القوى العاملة محمد سعفان يزور خلالها بعض المصانع بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمدن الصناعية.

ويرافق الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر ؛ واللواء صلاح عبد الله رئس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون وعدد كبير من اصحاب المصانع ورجال الاعمال بالمدينة .

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ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاء مع أعضاء جمعية المستثمرين يالعاشر يعقبها ، جولة تفقدية بعدد من المصانع للوقوف على الاجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا ، وذلك في أول أيام عمل بعد اجازة عيد الفطرالمبارك .