شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي تطلق الفيديو الثانى من حملة "بنبنى لبكره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الانتاج الحربى، الفيديو الثانى من حملة " بنبنى لبكرة"، وتستعرض فيه الوزارة دورها من خلال إستغلال فائض طاقتها الإنتاجية للمساهمة فى أزمة كورونا. Advertisements ويستعرض الفيديو دور الوزارة لإنتاج المطهرات وأدوات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا المتسجد كوفيد -19.

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