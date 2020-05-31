فيديو.. إمتى الذروة التانية من كورونا هتهاجم البشر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من اندلاع ذروة ثانية لفيروس كورونا وزيادة في عدد الحالات بشكل مفاجئ، يتساءل البعض عن معنى مصطلح "الذروة الثانية لكورونا"، ومتى تحدث الذروة الثانية كما يتوقع العلماء؟، من خلال "قاموس مصطلحات كورونا" نتعرف فى هذا الفيديو على معني الذروة الثانية للفيروس وفقاً لموقع شبكة "CNN" الأمريكية ومتى ستهاجم البشر.

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