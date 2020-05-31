شكرا لقرائتكم خبر عن التعايش مع كورونا.. كيف ترتدي الكمامة وما الطريقة الصحيحة للتخلص منها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء الحكومة لتطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، ألزمت الجميع بضرورة ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن العامة، ومع تزايد استخدامها من الضروري معرفة كيف يمكن التخلص منها لمنع إعادة تدويرها؟.

نصحت منظمة الصحة العالمية، بعدد من النصائح قبل ارتداء الكمامة ومنها:

-اغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساساً، أو اغسلهما بالصابون والماء قبل ارتداء القناع.

- غط فمك وأنفك بالقناع وتأكد من عدم وجود فجوات تتخلل وجهك والقناع.

- تجنب لمس القناع أثناء استعماله؛ وإن لمسته، فاغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساساً، أو اغسلهما بالصابون والماء .

- استبدل القناع بآخر جديد بمجرد تعرضه للبلل، ولا تعيد استعمال الأقنعة المعدة لاستعمالها لمرة واحدة.

ويتساءل الكثير عن كيف يمكن نزع الكمامة بشكل صحيح وآمن؟

هنا ينصح الخبراء بضرورة الحرص على نزع القناع من الخلف (ولا تلمس مقدمته)؛ وتخلص منه فوراً برميه في حاوية مغلقة؛ واغسل يديك بمادة لفركهما قوامها الكحول أساساً، أو اغسلهما بالصابون والماء.

وعن طريقة التخلص منها، ينصح بـ:

- تطهير اليدين جيداً بعد خلع الكماماات، باستخدام الكحول الطبي.

- تقطيع الكمامات والقفازات الطبية المستخدمة إلى أجزاء صغيرة باستخدام المقص، لضمان عدم استخدامها مرة أخرى من قبل الآخرين.

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- وضع تلك الأجزاء الصغيرة من الكمامة في كيس بلاستيك، وغلقه بإحكام، ثم وضعه بسلة القمامة.

- عسل اليدين مجدداً بالماء والصابون.

ولكن كل ما سبق كان بشأن الكمامت الطبية ذات الاستخدام الواحد، فكيف يمكن التعامل مع الكمامات المصنوعة من القماش والتي يتم استخدامها أكثر من مرة؟

وفقاً للخبراء في مجال الكمامات، فينصح دائماً بتنظيف كمامات القماش البسيطة في الغسالة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، لأن هذه الحرارة كفيلة بقتل الفيروسات والحصول على كمامة آمنة من جديد.

ليس هذا فقط بل يُنصح باستخدام الأقمشة القطنية في صناعة كمامة جديدة، وفقاً للشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها، وإذا لم يكن لديك أقمشة جديدة، يمكنك أيضاً استخدام الملاءات القديمة أو القمصان، على سبيل المثال.

وتبعاً للمادة التي صنعت منها الكمامة، يمكن وضعها في الفرن لمدة 30 دقيقة عند 80 درجة مئوية لقتل الفيروس، أو غليها في قدر مليء بالمياه أو حتى معالجتها بالمكواة.