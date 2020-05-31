شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني: العالم أصبح لا شيء أمام «كورونا» رغم اختراعاته وإنجازاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة رعوية جديدة عبر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الإرثوذكسية، الأحد، كبديل عن العظات الروحية اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره من خلال غلق الكنائس.

وقال البابا في رسالته، الأحد، والتى حملت عنوان «يا إلهنا الصالح اسمعنا وتحنن علينا»: «عارفين يا رب إن عينك علينا وإنك سامعنا من أول السنة إلى آخرها وبتحبنا ولا تترك الإنسان الذي خلقته أبداً لكن تمر علينا في هذا الكون ضيقات كثيرة، فيارب انظر إلينا برحمتك ومعونتك ونعمتك وعونك«.

وأضاف البابا:«جئنا إليك وأمامك معترفين بجهالتنا وخطايانا وأننا ابتعدنا عنك وأننا كثيراً ما كلمناك بشفاهنا فقط وليس بقلوبنا وأرواحنا.. يا إلهنا الصالح ندعوك لكي تنقذ الإنسان من هذا الوباء العالمي الذي يحتاج العالم كله وتمد إلينا يمين القوة وذراعك الرفيع وقوتك التي تمتد نحو البشر وتنتشلهم وتنقذهم من المرض».

وأكد البابا في مناجاته الرعوية أن «الوباء العالمي كورونا المستجد أظهر أن الإنسان ضعيف جدا ولا يقدر على فعل شيء أمام قدرة الخالق سبحانه على الرغم من اختراعاته وطموحاته ومشاريعه وإنجازاته إلا أن كل هذا أصبح لا شيء في مواجهة الوباء المميت ولم ينجح حتى في وقف انتشاره».

واختتم البابا كلمته الرعوية قائلاً:«نوعدك يا رب ألا نعود إلى ما كنا عليه من قبل والابتعاد عما وقعنا فيه قبل الوباء ونقدم توبة جديدة ونسير معك من جديد ونتمتع بحضورك وعملك ونتمتع إليك بقدرتك وحضورك في كنائسنا وفى حيانتنا وبيوتنا وخدمتنا وكل ما تمتد إليه أيدينا».

Advertisements