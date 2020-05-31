شكرا لقرائتكم خبر عن أرجل ناس في الدنيا المصريين.. طبيبة روسية ترد على «كويتية» أساءت لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» فيديو نشرته طبيبة الروسية على نطاق واسع، حيث حقق أكثر من ٧٠٠ ألف مشاهدة، للرد على فتاة كويتية أساءت لمصر وللمصريين المقيمين في الكويت.

ردت طبيبة روسية الجنسية تقيم بالغردقة، وتتحدث اللغة العربية، على فتاة كويتية الجنسية عقب نشرها فيديو مباشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أساءت فيه للمصريين المقيمين بالكويت، وصفت فيه الفتاة الكويتية بـ«الصرصارة»، كنوع من الاستهزاء بها، وذلك ردا على إهانتها للمصريين.

وقالت: «أنا نفسي أرد عليها، علشان أنا بس ست محترمة ودكتورة أمراضي نفسية، انتي مش فاهمة المصريين عملوا أيه في بلدك، لو المصريين مشيوا مش هتعرفي تعيشي في بلدك، وهي فعلا مصر أم الدنيا، فيها روس وألمان وإنجليز، وفيها عرب وسوريين وناس كتير من الدنيا كلها ومحدش قال كلمة واحدة ليهم، ناس فعلا محترمة وأرجل ناس في الدنيا المصريين».

وأضافت السيدة الروسية، وتدعى «صفية»، أنها تقيم في الغردقة منذ ١٨ عاما، تعمل طبيبة نفسية للأطفال: «أن المصريين المقيمين في الكويت، هم الأطباء والمعلمين، وأن مصر يجتمع فيها ويعيش بها جميع الجنسيات الأوربية والعربية، ولم يقُم مصري بإيذاء أحد منهم»، مؤكدة أن مصر فعلا «أُم الدنيا» ووصفت المصريين بأنهم «أرجل شعوب العالم»، ورفضت أن تحدثها عن تاريخ مصر أم الدنيا وعراقته.