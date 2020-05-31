شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مقر انعقاد جلسات مجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 122، الأحد، قرار وزارة العدل رقم 3059 لسنة 2020، بشأن نقل مقر انعقاد جميع الجلسات التي تعقد بمجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس لمدة 14 يوما أو لحين الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير أيهما أقرب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 23,449

تعافي 5,693

وفيات 913

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