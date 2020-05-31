شكرا لقرائتكم خبر عن متوفرة بالتوت والكركدية.. وزيرة الصحة تشارك في بحث عن المركبات الطبيعية كمضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في نشر بحث علمي حول الفعالية المحتملة لبعض النواتج الطبيعية كمضادات لفيروس كورونا المستجد باستخدام النمذجة الجزيئية الحاسوبية.

البحث يأتي بالتعاون بين جامعة النهضة وجامعات بني سويف والمنيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر وجامعة غرب اسكتلندا.

وقال الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، إن البحث تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكثيف إجراء البحوث العلمية المتخصصة لاكتشاف علاج محتمل لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن البحث الاستكشافي تحت عنوان: «الطبيعة كنز دفين لأدوية محتملة مضادة لفيروس كورونا المستجد»، وذلك لدراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض المركبات الطبيعية كعلاجات محتملة للمرض، وخلص البحث إلى ترشيح مجموعة من المركبات الفينولية المتاحة بوفرة في كثير من النباتات والفواكه مثل الرمان والتوت بأنواعة والكركدية.

وأشار الملاحي إلى أننا نأمل أن تسهم هذه البحوث العلمية وغيرها مما يقوم به العلماء المصريون في سرعة التوصل لعلاج فعال للقضاء على هذا الوباء في القريب العاجل بإذن الله.

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