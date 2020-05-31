شكرا لقرائتكم خبر عن اقترب من 16 جنيه.. تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأحد 31 مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه، الأحد، في البنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في كل من بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى CIB، وبنك HSBC وبنك عوده وبنك الإسكان والتعمير والبنك العربى الأفريقي وبنك قناة السويس وكريديا أجريكول 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في مصرف ابوظبى الاسلامى 15.77جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

وتعود البنوك للعمل اليوم الأحد.

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