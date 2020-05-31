شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«السياحة»: الفنادق تقترب من الإشغال الكامل بالسعة المخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤول في وزارة السياحة، الأحد، إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25% من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا، وبنسب تدور بين 20 و22% من السعة الكاملة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«رويترز» أن «عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي».

ولفت إلى أن «نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22%... وأن هناك 173 فندقا على مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول على الموافقات الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري.«

وكانت الحكومة أوقفت حركة الطيران منتصف مارس وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو الجاري وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50% من السعة بداية من أول يونيو.