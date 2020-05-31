شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة بكورونا في فندق بالغردقة بعد عودة السياحة الداخلية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن رصد حالة إصابة واحدة إيجابية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بعد أسبوع من عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق.

وأوضح حنفي، في تصريحات صحفية، أن «الحالة الإيجابية ظهرت بأحد المنتجعات السياحية من بين 40 فندقا تم فتحها».

وأضاف أن «المكان الذي شهد تسجيل الإصابة لم تكن نسبة الإشغال به كبيرة بل فيه من 6 إلى 7 أفراد فقط».

ولفت إلى أنه «من المنتظر رفع نسبة الإشغالات بالفنادق من 25٪ إلى 50٪ بداية من شهر يونيو طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة السياحة.

وكانت فنادق الغردقة التي تعمل في استقبال السياحة الداخلية شهدت ارتفاعا في الإشغالات خلال إجازة عيد الفطر.

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