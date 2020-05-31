شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال جهاز مدينة القاهرة الجديدة لعدد (3466) طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح أن إجمالي الطلبات المستوفاة بلغ حوالى 1423 طلبا، وتم معاينة 748 حالة، و540 حالة جارٍ معاينتها.

وأشار المهندس أمين عنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكنى وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمى الى نشاط سكنى بنسبة 25٪، وكذا تغيير استخدام من نشاط سكنى الى نشاط إدارى بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المبانى بدون ترخيص لعدد 9 مولات تجارية.

وقال المهندس أمين غنيم: جارٍ التجهيز لفترة ما بعد إنتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، حيث إنه يجرى حاليآ رصد جميع الحالات المخالفة، والتى لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الازالة فور حلول التوقيت.

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وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى انه سبق أن تم الإعلان على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيس بوك" عن أسلوب التقدم على التصالح فى المخالفة، والمستدات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح.

كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أنه تم استرداد (40) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة المكبرة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الادارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي، مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.