شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاة تعود للمسجد النبوى..كيف استعدت السعودية للخروج من نفق كورونا؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد 90 ألف مسجد بمختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عدا مكة المكرمة استقبال المصلين بداية من صلاة فجر اليوم الأحد، ضمن إجراءات المرحلة الثانية للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن أغلقت أمام المصلين منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا .

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى كيف استعدت المملكة لاستقبال المصلين والخروج من نفق كورونا..

الأحد.. تبدأ المملكة العربية المرحلة الثانية من إجراءات التعايش مع كورونا

20يوما.. مدة المرحلة يتم خلالها السماح بإقامة صلوات الجمع والجماعة فى حوالى 90 ألف مسجد

اقتصار فتح المسجد النبوى على التوسعات والساحات فقط مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة

عدد المصلين بالمسجد لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية

إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل

رفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً وتكون الصلاة على الرخام

وضع الملصقات التى توضح الإرشادات الخاصة بالإجراءات

Advertisements

الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق

فتح النوافذ والأبواب إلى نهاية الصلاة ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً

إغلاق جميع ثلاجات المياه وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات أو أى شىء آخر

إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء

ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة

فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة

وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة



