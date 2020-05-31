"تنبؤات اليوم".. البيئة: هدوء للرياح وغياب للرمال والأتربة على مختلف الأنحاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهدت هدوءًا نسبيا للرياح مقارنة بالأمس فضلا عن غياب الرمال والأتربة.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.9 متر في الثانية إلى 9.7 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على ( دمياط - المنصورة – كفرالشيخ - شبين الكوم - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

وتترواح سرعة الرياح من 0.9 متر في الثانية إلى 8.5 متر في الثانية.

3- الصعيد

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تكون حالة الهواء جيدة على (أسيوط ـ الفيوم - بني سويف - أسوان - المنيا - قنا - الأقصر - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.8 متر في الثانية إلى 9.3 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.3 متر في الثانية إلى 8.6 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على بورسعيد، ومتوسطة على (السويس - الإسماعيلية - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.4 متر في الثانية إلى 8.6 متر في الثانية.

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