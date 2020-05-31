محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلنت نقابة الأطباء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تلتقي حاليا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ لبحث عدد من القضايا المتعلقة بعمل الأطباء وإجراءات حمايتهم.
ولم تذكر نقابة الأطباء في بيانها المقتضب، اليوم الأحد، مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى نقيب الأطباء الخميس الماضي، وعرض عليه النقيب مجموعة من المشاكل منها تأخير تكليف شباب الأطباء دفعة مارس، وإجراءات حماية الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث مطالبهم وإجراءات حمايتهم.. وزيرة الصحة تلتقي نقيب الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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