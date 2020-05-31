مصر | 3 طعنات.. تشريح جثة سيدة قتلت على يد شقيقها بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 طعنات.. تشريح جثة سيدة قتلت على يد شقيقها بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سيدة قتلت على يد شقيقها بسبب شكه في سلوكها وإرسال تقرير وافٍ عن سبب الوفاة لكشف كلابسات وظروف الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت بسرعة استكمال التحريات حول المتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير بها.

البداية تعود عندما تلقى مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده قيام عامل بقتل شقيقته، وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، مقتولة داخل مسكنها، وتحفظت قوات الأمن على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ضبط شخص بالقليوبية بحوزته 2،250 كيلو جرام هيروين

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.

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وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 اسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية تستأنف العمل

وفي سياق آخر، تستأنف وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية، على مستوى الجمهورية، العمل بدءًا من يوم الاثنين 1 يونيو المقبل، تيسيرًا على المواطنين، وتمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وجاء ذلك حسب بيان وزارة الداخلية، التي حدد تلك الإدارات: "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية.

وأهابت وزارة الداخلية، وفقا لبيان صحفي، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.