مصر | "المرور" تقدم نصائح مهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المرور" تقدم نصائح مهمة لقائدي السيارات لتجنب الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، لعدم وقوع أي حوادث، وجاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

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8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

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وفي سياق آخر، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، علي كافة محافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

يسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة، والوجة البحرى وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن طقس لطيفا نهارا يسود على السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة ليلا، ويكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

ولفتت إلى أن الطقس يكون معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة ليلا أو الرياح نشطة تؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون معتدل على شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، ويكون حار نهارا على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على أهم المدن المصرية، فقد جاءت كالتالي: القاهرة 29 للعظمى و18 للصغرى والوجه البحري 28 للعظمى و17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية ووسط سيناء 25 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 32 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد تكون 32 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22.