أخبار مصر | برلماني: المستهترون بالوباء هم الأخطر على مصر خلال أزمة كورونا

طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المواطنين بالإلتزام الكامل بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء القناع الواقى، مؤكدا ضرروة توفير الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر، لتجنب الخروج وعدم مخالطة مصابي كورونا.

وقال زين الدين في بيان له، اليوم الاحد، إن الالتزام بإجراءات الوقاية لم يعد ضربا من الرفاهية، وأن كل شخص أصبح مسئولًا عن صحته بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك قدر من عدم اتباع التعليمات الصحية دون سبب معقول، فيصر البعض على إقامة العزاء ويتزاحمون فى سرادق، أو يتمسكون بإقامة حفل زفاف فى هذه الظروف، والنتيجة تكون نقل العدوى وفرض الحجر الصحى الضرورى لحصار الفيروس ومنع انتشاره بصورة أوسع.

وطالب عضو مجلس النواب، بالمزيد من العمل لنشر الوعى وخاصة فى الريف، فلابد من إدراك أن العملية ليست سهلة، وأننا نواجه واقعا يحتاج لتنظيم أكبر للعمل الأهلى لكى يتحمل نصيبه من المسئولية، ونواجه محليات ما زالت تحاول الارتقاء بجانبها التنفيذي.

وأوضح أن الخطر الحقيقى الذى يواجه مصر حاليًا ليس فيروس «كورونا»، بل المستهينون بالوباء، الذين لا يلتزمون بتطبيق إجراءات الوقاية، موصيًا بضرورة تغليظ العقوبات على كل من يتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".