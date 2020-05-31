أخبار مصر | شروط الالتحاق بمرحلة الماجستير والدكتوراه لوافدي جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط الالتحاق بمرحلة الماجستير والدكتوراه لوافدي جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة الأزهر، شروط الالتحاق بمرحلة الماجستير والدكتوراه للوافدين بالكليات التالية: الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الزراعة –التربية – اللغات والترجمة – التجارة ".

وحددت الجامعة، في بيان، شروط فيما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس من جامعة الأزهر بتقدير عام (جيد) وتقدير جيد في مادة التخصص أو على درجة معادلة لها، ويعفى الطلاب غير الناطقين بالعربية من شرط التقدير، وأن يجتاز بنجاح امتحان القرآن الكريم وأن يكون الطالب حاصلا على درجة التخصص الماجستير من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها.

- إفادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تفيد بمعادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها لما تمنحه الجامعات المصرية

- يلتزم الطالب بوحدة المسار حيث يتم قيده في نفس شعبة التخصص

المستندات المطلوبة:

شهادة البكالوريوس + كشف الدرجات معتمدين وموثقين من السفارة المصرية ووزارة الخارجية المختصة شهادة الماجستير + كشف الدرجات معتمدين وموثقين أيضا خطاب من المستشار الثقافي بالقاهرة ( المختص) يفيد الموافقة علي قبول الطالب بجامعة الأزهر صورة جواز السفر.

صورة من شهادة الميلاد طلب باسم الدكتورعميد الكلية التي يرغب الالتحاق بها نسخة من رسالة الماجستير + قرار لجنة المناقشين معتمد وموثق دليل الكلية ( لمرحلة الليسانس - الماجستير ) سداد مبلغ خمسمائة جنيه مصري رسم للمعادلة تسلم هذه المستندات إلي أمانة لجنة المعادلات بالإدارة العامة لشئون التعليم بمقر الجامعة بمدينة نصر

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وترسل الأوراق عن طريق البريد علي العنوان التالي: - جمهورية مصر العربية – القاهرة – مدينة نصر – جامعة الأزهر – إمام قاعة المؤتمرات.