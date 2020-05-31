أخبار مصر | شروط الالتحاق بمرحلة الماجستير والدكتوراه لوافدي جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شروط الالتحاق بمرحلة الماجستير والدكتوراه لوافدي جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت جامعة الأزهر، شروط الالتحاق بمرحلة الماجستير والدكتوراه للوافدين بالكليات التالية: الطب – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الزراعة –التربية – اللغات والترجمة – التجارة ".
وحددت الجامعة، في بيان، شروط فيما يلي:
- أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس من جامعة الأزهر بتقدير عام (جيد) وتقدير جيد في مادة التخصص أو على درجة معادلة لها، ويعفى الطلاب غير الناطقين بالعربية من شرط التقدير، وأن يجتاز بنجاح امتحان القرآن الكريم وأن يكون الطالب حاصلا على درجة التخصص الماجستير من جامعة الأزهر أو على درجة معادلة لها.
- إفادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تفيد بمعادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها لما تمنحه الجامعات المصرية
- يلتزم الطالب بوحدة المسار حيث يتم قيده في نفس شعبة التخصص
المستندات المطلوبة:
شهادة البكالوريوس + كشف الدرجات معتمدين وموثقين من السفارة المصرية ووزارة الخارجية المختصة شهادة الماجستير + كشف الدرجات معتمدين وموثقين أيضا خطاب من المستشار الثقافي بالقاهرة ( المختص) يفيد الموافقة علي قبول الطالب بجامعة الأزهر صورة جواز السفر.
صورة من شهادة الميلاد طلب باسم الدكتورعميد الكلية التي يرغب الالتحاق بها نسخة من رسالة الماجستير + قرار لجنة المناقشين معتمد وموثق دليل الكلية ( لمرحلة الليسانس - الماجستير ) سداد مبلغ خمسمائة جنيه مصري رسم للمعادلة تسلم هذه المستندات إلي أمانة لجنة المعادلات بالإدارة العامة لشئون التعليم بمقر الجامعة بمدينة نصر
وترسل الأوراق عن طريق البريد علي العنوان التالي: - جمهورية مصر العربية – القاهرة – مدينة نصر – جامعة الأزهر – إمام قاعة المؤتمرات.
خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".