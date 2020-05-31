أخبار مصر | هل ينقل الذباب فيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل ينقل الذباب فيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الذباب المنزلى لا ينقل عدوى كوفيد 19، موضحة أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عن طريق القطرات التى تنبعث من الشخص المصاب، عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث كما يمكن أن تحدث الإصابة عند ملامسة العين والأنف والفم بعد لمس أسطح موجود عليها الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية: للحماية من الإصابة يجب الحفاظ على مسافة متر بين الأشخاص وبعضها مع تعقيم الأسطح التي يكثر لمسها كما يجب تنظيف اليد بالماء والصابون جيدا مع تجنب لمس العين والفم والأنف.

وأكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، أن الطعام المتوازن الذى يحتوى على العناصر الغذائية الضرورية المتنوعة من أكثر الأشياء التى تقوى الجهاز المناعي لدى الإنسان لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وطالبت المنظمة بضرورة الأكل المتوزان الذى يحتوى على عناصر غذائية متنوعة تقوى المناعة ضد الأمراض، وتحضير الأكل الصحي بشكل مبتكر وجذاب للأطفال من الطرق اللي ممكن تساعدهم يحبوه.

وغرد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قائلا:"الأكل المتوزان اللي فيه عناصر غذائية متنوعة من أكتر الحاجات اللي بتقوي المناعة ضد الأمراض. تحضير الأكل الصحي بشكل مبتكر وجذاب للأطفال من الطرق اللي ممكن تساعدهم يحبوه".

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".