أخبار مصر | "كهرباء جنوب الدلتا": صرف حافز جهود غير عادية للمحصين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كهرباء جنوب الدلتا": صرف حافز جهود غير عادية للمحصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس إدارة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، صرف حافز جهود غير عادية لجميع المحصلين بالشركة وذلك تقديرًا للجهد المبذول والعمل لأوقات متأخرة وتحفيزا لهم لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب التحصيل بالشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم صرف حافز بقيمة 100 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل أقل من 70%، و250 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل ما بين 70 إلى 80%، ومن يزيد عن 80% وحتى 90% يحصل على حافز 350 جنيه.

وأشارت الشركة، إلى أن أى محصل ينجح في تحقيق نسب تحصيل أكثر من 90% يحصل على حافز 400 جنيه.

ووجه عبد الحكم، الشكر من خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لجميع العاملين بالشركة في كافة القطاعات على الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء بانتظام وبأعلى كفاءة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عبد الحكم عبر الفيديو أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، داعيا العاملين بالشركة لعمل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مستهدفات الشركة وازدهارها.