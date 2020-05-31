أخبار مصر | "كهرباء جنوب الدلتا": صرف حافز جهود غير عادية للمحصين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كهرباء جنوب الدلتا": صرف حافز جهود غير عادية للمحصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس إدارة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، صرف حافز جهود غير عادية لجميع المحصلين بالشركة وذلك تقديرًا للجهد المبذول والعمل لأوقات متأخرة وتحفيزا لهم لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب التحصيل بالشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونشرت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم صرف حافز بقيمة 100 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل أقل من 70%، و250 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل ما بين 70 إلى 80%، ومن يزيد عن 80% وحتى 90% يحصل على حافز 350 جنيه.
وأشارت الشركة، إلى أن أى محصل ينجح في تحقيق نسب تحصيل أكثر من 90% يحصل على حافز 400 جنيه.
ووجه عبد الحكم، الشكر من خلال فيديو له عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لجميع العاملين بالشركة في كافة القطاعات على الاستمرار في تقديم الخدمات للعملاء بانتظام وبأعلى كفاءة رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.
وأضاف عبد الحكم عبر الفيديو أن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، داعيا العاملين بالشركة لعمل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق مستهدفات الشركة وازدهارها.
ودعا جميع العاملين بكافة القطاعات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعلنة لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".