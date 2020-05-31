أخبار مصر | العدل تعلن عودة العمل بعدد من القطاعات والخدمات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر العدل تعلن عودة العمل بعدد من القطاعات والخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة العدل ومحاكم الاستئناف عن عودة عدد من القطاعات والخدمات التابعة لوزارة العدل، وذلك بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد وعقب إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن بشروط وإجراءات احترازية.

وأكد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عن عودة العمل بعدد من دوائر بمحكمة النقض تدريجيًا اعتبارا من صباح أمس السبت.

وأضاف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن عودة محاكم الجنح والجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية للعمل السبت من خلال عقد جلسات القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، وكذلك محاكم الأسرة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى القضايا المدنية والجزئية والكلية المحجوزة للحكم فقط على أن يستمر ذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو.

فيما تعود كافة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من غدا الاثنين الأول من يونيو، حيث تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وهو نفس الحال بالنسبة لمكاتب الشهر والعقارى والتوثيث الذى سيعود للعمل بعد توقفها بسبب اجازة العيد للعمل من غدا الاثنين.

وتعود هذه الخدمات فى القطاعات المختلفة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من التكدس والزحام والوقاية من الفيروس والتى تتمثل فى:

1-إلزام جميع العاملين بهذه القطاعات والمترددين عليها بالكمامة الطبية.

2-السماح بدخول عدد معين ومتناسب مع المكان المخصص لإنهاء الخدمة المطلوبة.

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3-ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة.

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