أخبار مصر | العدل تعلن عودة العمل بعدد من القطاعات والخدمات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر العدل تعلن عودة العمل بعدد من القطاعات والخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة العدل ومحاكم الاستئناف عن عودة عدد من القطاعات والخدمات التابعة لوزارة العدل، وذلك بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد وعقب إجازة عيد الفطر المبارك، ولكن بشروط وإجراءات احترازية.
وأكد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عن عودة العمل بعدد من دوائر بمحكمة النقض تدريجيًا اعتبارا من صباح أمس السبت.
وأضاف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن عودة محاكم الجنح والجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية للعمل السبت من خلال عقد جلسات القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، وكذلك محاكم الأسرة بمختلف أنواعها بالإضافة إلى القضايا المدنية والجزئية والكلية المحجوزة للحكم فقط على أن يستمر ذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو.
فيما تعود كافة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من غدا الاثنين الأول من يونيو، حيث تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وهو نفس الحال بالنسبة لمكاتب الشهر والعقارى والتوثيث الذى سيعود للعمل بعد توقفها بسبب اجازة العيد للعمل من غدا الاثنين.
وتعود هذه الخدمات فى القطاعات المختلفة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من التكدس والزحام والوقاية من الفيروس والتى تتمثل فى:
1-إلزام جميع العاملين بهذه القطاعات والمترددين عليها بالكمامة الطبية.
2-السماح بدخول عدد معين ومتناسب مع المكان المخصص لإنهاء الخدمة المطلوبة.
3-ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".