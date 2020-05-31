أخبار مصر | هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارٍ بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارٍ بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال هيئة الطرق والكباري: إن الكبارى الجديدة الجارى إنشائها، كبارى (قلما - الشرقاوية - طوخ- طنبشا- دسونس -أم دينار - جنبواي - كفر الدوار -كوم اشو)، ستساهم في تحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث.
وأعلن أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء 7 كبارٍ بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي، في تلك مناطق التقاطعات المرورية بتكلفة تصل إلى 1.035 مليار جنيه، بهدف تخفيف التكدسات المرورىة على الطريق وتقليل التقاطعات السطحية.
ونوهت الهيئة، بأنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "بنها-المنصورة" بطول 73 كم بالكامل نهاية يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.317 مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارٍ رئيسية في مناطق التقاطعات المرورية لتخفيف التكدسات المرورية بطول الطريق، والمساهمة في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة.
وأردفت الهيئة، أن مشروع تطوير الطريق يشمل أيضا تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم، ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.
خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".