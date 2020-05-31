أخبار مصر | هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارٍ بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارٍ بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيئة الطرق والكباري: إن الكبارى الجديدة الجارى إنشائها، كبارى (قلما - الشرقاوية - طوخ- طنبشا- دسونس -أم دينار - جنبواي - كفر الدوار -كوم اشو)، ستساهم في تحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث.

وأعلن أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء 7 كبارٍ بطريق القاهرة إسكندرية الزراعي، في تلك مناطق التقاطعات المرورية بتكلفة تصل إلى 1.035 مليار جنيه، بهدف تخفيف التكدسات المرورىة على الطريق وتقليل التقاطعات السطحية.

ونوهت الهيئة، بأنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق "بنها-المنصورة" بطول 73 كم بالكامل نهاية يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.317 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارٍ رئيسية في مناطق التقاطعات المرورية لتخفيف التكدسات المرورية بطول الطريق، والمساهمة في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة.

وأردفت الهيئة، أن مشروع تطوير الطريق يشمل أيضا تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم، ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3 حارات، ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.