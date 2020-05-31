شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن 25 مدينة فى الولايات المتحدة قد أصبحت تحت حظر التجول مع استمرار الاحتجاجات فى البلاد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، ضد تورط الشرطة فى مصرع الأمريكى أسمر البشرة جورج فلويد أثناء محاولة القبض عليه الأسبوع الماضى، وتنتشر هذه المدن فى 16 ولاية، فيما تم نشر الحرس الوطنى فى حوالى 10 ولايات إلى جانب مقاطعة كولومبيا.

ومن أبرز المدن التى تم فرض حظر التجول فيها؛ بيفرلى هيلز ولوس أنجلوس فى كاليفورنيا، ودنفر بكولورادو وميامى بفلوريدا وشكاغو بإيلينوس ومينيابوليس وسان بول بولاية منيسوتا، التى شهدت الواقعة. كما أعلن عمدة مدينة سان فرانسيسكو حظر التجول فيها وطلب من الحرس الوطنى التأهب للانتشار.

وألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على أكثر من 500 شخص بعد احتجاجات ضد الشرطة أدت إلى اعمال التخريب والنهب في شوارع وسط المدينة، وفقا لموقع لوس انجلوس تايمز. قامت شرطة المدينة بمحاولات لتطهير الشوارع بينما حطم الناس النوافذ وسرقوا أشياء من المتاجر واشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا النار في سيارتين على الأقل من سيارات الضباط.

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يأتى هذا بعد إطلاق النار على ثلاثة من المحتجين ومقتل أحدهم فى مدينية إنديانابوليس مساء أمس السبت، ولا تزال الشرطة تحقق فى الواقعة.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت فى 30 مدينة أمريكية على الأقل بعد مقتل فوريد الأعزل على يد الشرطة فى مدينية مينيابوليس بولاية منيسوتا، حيث أظهرت لقطات فيديو جثو ضابط أو أكثر بركبته على عنق الضحية لعدة دقائق ردد خلالها عبارة "لا أستطيع التنفس" عدة مرات" قبل أن يفقد الوعى ويفارق الحياة.

وتمت إقالة الضباط الأربعة الذين شاركوا فى الواقعة، ووجهت إلى احدهم تهمة القتل من الدرجة الثالثة، إلا ان المحتجين والمعارضين يقولون إن الاتهام ليس قاسيا بما يكفى.