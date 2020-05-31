شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة.. ارتفاع تدريج في درجات الحرارة وشبورة مائية صباحا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة، والذى تشهد فيه البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يبدأ من اليوم الأحد، حتى تنحسر بعدها درجات الحرارة بدءاً من الخميس المقبل.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «30– 19»، والإسكندرية «26– 18»، وقنا «36- 21»، والأقصر «37 – 23»، وأسوان «37– 25».

فيما يسود يوم الاثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحاً على الوجه البحرى، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «35 – 24»، والوجه البحرى «34 – 23»، والسواحل الشمالية الغربية «34 – 23»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 26»، وشمال الصعيد «38– 26»، وجنوب الصعيد «40– 27» درجة مئوية.

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ويسود يوم الثلاثاء طقس حار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة على الوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية صباحاً على الوجه البحرى، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى «36 – 21»، والوجه البحرى «35 – 21»، والسواحل الشمالية الغربية «28– 20»، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31– 20»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 26»، وشمال الصعيد «40 – 25»، وجنوب الصعيد «42– 29» درجة مئوية.