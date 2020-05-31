كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الحكومة منذ بداية جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، علي توجيه حزمة من التحفيزات لعدد من القطاعات الحيوية الهامة، ومنها قطاع الصناعة، والتى أبرزتها خطه التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021، و المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال .ـ وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما قدمته الحكومة من حزمة تحفيزية لقطاع الصناعة باعتبارة أحد القطاعات الواعدة لاسيما في ظل جائحة كورونا علي النحو الأتي : 1- موافقة وزارة الصناعة منح المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات موافقات علي حصص من مادة الإيثانول المخصص لصناعه المطهرات بواقع 174 ألف لتر، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 28.5 ألف لتر خلال شهر مارس. Advertisements 2- مضاعفة خطوط إنتاج الكمامات لزيادة الإنتاج المحلي من 300 ألف كمامة يومياً لتحقق الأكتفاء الذاتي خلال شهرين مع قيام هيئة الشراء الموحد تأمين المخزون الأستراتيجي. 3- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلي 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية اعتباراً من شهر مارس (مُقابل 6 دولار / مليون وحدة حرارية في أكتوبر 2019). 4- خفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش / ك.و.س لتصبح 1.08 جنية / ك. و. س. 5- الإبقاء علي أسعار الكهرباء للصناعات الأخري عند مستوياتها الحالية وعلي مدار فترة 3- 5 سنوات، تأجيل دفع الضرائب العقارية المستحقة علي المصانع لمدة 3 أشهر.

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