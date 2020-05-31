أخبار مصر | بارد ليلا لطيف نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر بارد ليلا لطيف نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الأحد، الموافق 31 مايو، 2020، حيث يسود طقس لطيف على معظم أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يسود طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة، والوجة البحرى وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.
وأكدت هيئة الأرصاد أن طقس لطيفا نهارا يسود على السواحل الشمالية الغربية مائلا للبرودة ليلا، ويكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.
ولفتت إلى أن الطقس يكون معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة ليلا أو الرياح نشطة تؤدى إلى اضطرابات في الملاحة البحرية.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون معتدل على شمال الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، ويكون حار نهارا على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة على أهم المدن المصرية، فقد جاءت كالتالي: القاهرة 29 للعظمى و18 للصغرى والوجه البحري 28 للعظمى و17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية ووسط سيناء 25 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون 32 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد تكون 32 للعظمى والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22.