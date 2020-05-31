شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أن هناك إرشادات وقائية واحترازية يجب اتباعها للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من فيروس كورونا، وتتمثل فى الآتى:

- بقاء المريض طيلة فترة العزل بحجرته الخاصة، والتى تمتد إلى 14 يومًا بعد انتهاء الأعراض، وتمتد فترة العزل للأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض إلى 14 يومًا أيضًا من يوم تأكيد الإصابة.

- وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل.

- وجود تهوية طبيعية وعدم استخدام مروحة السقف، تحديد فرد واحد من الأصحاء من "غير المسنين ولا الذين يعانون من أمراض مزمنة"، ويقدم الطعام للشخص المصاب، والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والكمامات ويضعها على باب المريض ويطرق الباب ويتحرك من أمام الباب.

وتابع الطب الوقائى من خلال تصريحات صحفية، أن هناك احتياطات وقائية واحترازية مؤكدا بأنه فى حالة وجود حمام خاص بالمريض، يجب غسل اليد بالماء والصابون لمدة لا تقل عن نصف دقيقه وفى حالة عدم وجود حمام خاص يتم فرك اليدين جيدًا بالكحو ل فضلا عن ارتداء المريض الكمامة ويأخذ الطعام ويعود لحجرته.

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- عدم الخروج من حجرته وفى حالة ضرورة الخروج للحمام المشترك يرتدى الكمامة.

- عند جلوس المريض بحجرته وحده لا يشترط ارتداء الكمامة، وعند وجود بلل بالكمامة يجب التخلص منها بكيس مخصص لذلك، وكذلك الحال مع المناديل المستخدمة فى الكحة والعطس ويتم تغيير الكمامة يومياً.

- عند امتلاء الكيس إلى منتصفه يقوم المريض بربطه بإحكام.

- غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون لفترة لا تقل عن نصف دقيقة بعد دخول الحمام على أن يراعى استمرار ذلك السلوك حتى بعد انتهاء فترة العزل المنزلي.

- ضرورة الحضور للمستشفى التى تم تشخيصه بها أول مرة عند انتهاء فترة العزل المنزلى وفى الموعد المقرر من قبل القائم بالمتابعة لعمل المتابعة والتحاليل حتى التأكد من تمام الشفاء.

فيما أشار الطب الوقائى إلى أنه فى حالة العزل المنزلى للأطفال يتولى أحد الوالدين أو الأهل الأصحاء والذين ليس لديهم أمراض مزمنة مرافقة الطفل فى حجرة العزل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامة وتكرار غسل الأيدي، مع ضرورة بقاء الشخص المصاب بغرفته طيلة فترة العزل والحفاظ دائمًا على مسافة لا تقل عن مترين وارتداء الكمامة عند التعامل مع أى شخص، كما تمنع الزيارات أثناء فترة العزل، مع مراعاة تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته.