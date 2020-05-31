شكرا لقرائتكم خبر عن التزام واسع بقرار «ارتداء الكمامة».. وتغريم المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فى القاهرة والمحافظات، السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بارتداء الكمامات الطبية، وتغريم المخالفين، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وشهدت شوارع القاهرة التزامًا ملحوظًا بين المواطنين وفى والمراكز التجارية والمنشآت بالقرار، ومنعت المحال التجارية دخول المواطنين دون ارتداء كمامة وقفازات، وحرصت إدارات المراكز التجارية على قياس حرارة المترددين قبل الدخول إليها.

وفى السياق نفسه، رفضت المنشآت الحكومية من مكاتب شهر عقارى ونقابات وأجهزة بعض المدن الجديدة، دخول المواطنين إليها بدون ارتداء الكمامة أو الأقنعة الواقية، فيما التزم العديد من قائدى السيارات الملاكى والأجرة والنقل الخفيف والثقيل، فى منطقة سوق العبور والطريق الدائرى، بارتداء الكمامة.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه سائقى مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتد للكمامة، وشنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ القرار. وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 121 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق، وتم تغريم سائقيها، فيما شهدت محافظات الإسكندرية والبحيرة وجنوب سيناء والدقهلية التزامًا ملحوظًا بتطبيق القرار.

ونشرت الوزارة دوريات مرورية على مواقف سيارات الميكروباص والأتوبيسات، لمتابعة التزام السائقين والركاب بالقرار، بالإضافة إلى التزام سائقى هيئة النقل العام بارتداء الأقنعة الواقية، وحرص المواطنون فى الشوارع على ارتداء الكمامة.

إلى ذلك، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا مع مديرى المديريات ووكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية، وبعض قيادات الوزارة، عبر تقنية «كول كونفرانس»، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والوقوف على تطورات الموقف أولًا بأول، ووجهت بإطلاق سيارات القوافل العلاجية فى محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس، ولفتت إلى أنه جارٍ توفيرها فى الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

أول مولودة لأم مصابة بكورونا فى المستشفيات التعليمية

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إلى بدء تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين فى كل من محافظات (الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا وجنوب سيناء)، لافتًا إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية «البروتوكول العلاجى» تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة، وأن فرق كل من قطاع الطب الوقائى والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات فى عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصى.

Advertisements

فى سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الجمهورية التعليمى، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى.