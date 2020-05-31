الداخلية عن وفاة موظف بسجن طرة بكورونا: "رحل قبل نتيجة التحليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"،

وذكرت الوزراة في بيان لها، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أن الموظف حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجارى للعلاج من أحد الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزراة أن الموظف أجرى خلال فترة إجازته تحليل فيروس "كورونا" بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

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وأشارت إلى أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، فيما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يوما على عدم تواجده بعمله.

وأكدت "الداخلية" أنه تم إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون.

وشددت على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين.